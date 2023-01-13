У Дніпрі на Малиновського ВАЗ збив 12-річну дитину (ВІДЕО)

Там водій ВАЗ збив на пішохідному переході 12-річного хлопчика.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Дитину госпіталізували. За попередньою інформацією, у хлопчика діагностували закриту черепно-мозкову травму.
Як розповіли у поліції, водій ВАЗ рухався по Маршала Малиновського в напрямку Слобожанського проспекту. У цей момент перед торговельним центром на “зебрі” почав переходити дорогу 12-річний хлопчик. Водій і збив його.
Усі обставини ДТП будуть з’ясовувати правоохоронці.
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