У Дніпрі на Малиновського ВАЗ збив 12-річну дитину (ВІДЕО)

Учора, 12 січня, на вулиці Маршала Малиновського біля ТЦ “Вавилон” сталася аварія.

Там водій ВАЗ збив на пішохідному переході 12-річного хлопчика.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Дитину госпіталізували. За попередньою інформацією, у хлопчика діагностували закриту черепно-мозкову травму.

Як розповіли у поліції, водій ВАЗ рухався по Маршала Малиновського в напрямку Слобожанського проспекту. У цей момент перед торговельним центром на “зебрі” почав переходити дорогу 12-річний хлопчик. Водій і збив його.

Усі обставини ДТП будуть з’ясовувати правоохоронці.

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