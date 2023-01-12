Война, Залужный и Бандера: какие статьи в «Википедии» украинцы читали чаще всего в 2022 году

Наибольшей популярностью пользовалась статья, посвященная полномасштабному вторжению россии.

Общественная организация «Викимедия Украина» проанализировала статистику посещения украинского сегмента онлайн-энциклопедии и назвала самые популярные статьи.

Так, на первом месте разместилась статья, посвященная началу полномасштабного вторжения россии. Статью «Російське вторгнення в Україну (2022)» посетили более 3,8 млн раз. На втором месте разместилась статья «Арестович Олексій Миколайович» (более 2,2 млн просмотров), а на третьем – «Україна» (1,8 млн).

Кроме того, на вершине рейтинга просмотров оказались статьи, посвященные Степану Бандере, Вооруженным силам Украины, путину, Валерию Залужному, «Призраку Киева». Также в топе много статей об используемом в ходе войны оружии – как российском, так и западном.

В «Викимедиа Украина» отметили, что на фоне российского вторжения популярность именно украинской версии «Википедии» выросла. За год ее просматривали более миллиарда раз, что стало абсолютным рекордом за все время ее существования.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы гуглили чаще всего в 2022 году.

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