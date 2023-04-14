В Днепре на левом берегу «ГАЗель» провалилась под землю

Об этом сообщают местные жители в Telegram-каналах.
Известно, что яма образовалась во дворе между домами №71 и №73 на улице Янтарной, рядом со школой №63.
На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники КП «Днепрводоканал».
Что стало причиной провала – пока неизвестно.
Местные жители отметили, что такие провалы здесь появляются не в первый раз.
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