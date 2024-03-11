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В Днепре на Крутогорном спуске пьяный водитель врезался в дом

Сегодня 18:37
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На Крутогорном спуске водитель въехал в дом.

Новости Днепра про В Днепре на Крутогорном спуске пьяный водитель врезался в дом

В ночь на 11 марта на спецлинию 102 позвонил житель одного из домов на Крутогорном спуске и сообщил, что водитель автомобиля Opel въехал в лестницу дома, повредил ее и уехал. Когда патрульные прибыли по адресу, они обнаружили указанный автомобиль неподалеку от места происшествия.

Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. Гражданин прошел освидетельствование в установленном законом порядке, с помощью Драгера. Результат подтвердил, что водитель нетрезв — в его крови 2,42 промилле алкоголя.

На него патрульные составили административные материалы по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств), ст. 122-4 (оставление места ДТП) и ч.4 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП.

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