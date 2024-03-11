У Дніпрі на Крутогірному узвозі п’яний водій врізався в будинок

У ніч на 11 березня на спецлінію 102 зателефонував мешканець одного з будинків на Крутогірному узвозі і повідомив, що водій автомобіля Opel в’їхав у сходи будинку, пошкодив їх і поїхав геть. Коли патрульні прибули за адресою, вони знайшли вказаний автомобіль неподалік від місця події.
Під час спілкування з кермувальником патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин пройшов освідування у встановленому законом порядку, за допомогою Драгера. Результат підтвердив, що кермувальник нетверезий — в його крові 2,42 проміле алкоголю.
На нього патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та ч.4 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Читайте також:
Автор:
У ботсаду Дніпра буйно квітнуть первоцвіти.
Сьогодні вночі у театрі у Лос-Анжедесі відбулася 96-та церемонія вручення…
Трагедія трапилася цієї неділі, 10 березня.
У Дніпрі анонсували проведення свята Колодія.