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У Дніпрі на Крутогірному узвозі п’яний водій врізався в будинок

Сьогодні 18:37
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На Крутогірному узвозі водій в'їхав у будинок.

Новости Днепра про У Дніпрі на Крутогірному узвозі п'яний водій врізався в будинок

У ніч на 11 березня на спецлінію 102 зателефонував мешканець одного з будинків на Крутогірному узвозі і повідомив, що водій автомобіля Opel в’їхав у сходи будинку, пошкодив їх і поїхав геть. Коли патрульні прибули за адресою, вони знайшли вказаний автомобіль неподалік від місця події.

Під час спілкування з кермувальником патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин пройшов освідування у встановленому законом порядку, за допомогою Драгера. Результат підтвердив, що кермувальник нетверезий — в його крові 2,42 проміле алкоголю.

На нього патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та ч.4 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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