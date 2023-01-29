В Днепре на косе Победы-6 подростки ходят в темноте по тонкому льду (ФОТО)

В Днепре подростки вечером вышли на тонкий лед.

Это произошло на косе Победы-6, сообщает Dnepr.info.

Среди замерзшей реки заметно нескольких подростков, которые ходят по льду с фонариками. Скорее всего, к экстремальным приключениям их побудил выпавший ночью снег.

Сейчас с подростками все хорошо. Но отметим, что это очень опасные развлечения, ведь уже несколько дней температура воздуха не опускается ниже 5 градусов, поэтому лед тонкий и может треснуть под ногами в любой момент.

Отметим, что на водоемах области с начала года уже погибли три человека, провалившиеся под лед. Спасатели призывают не выходить на лед даже в сильные морозы. Особенно в темное время суток и при плохой видимости.

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