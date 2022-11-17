В Днепре на Каруны автомобиль въехал в забор

По предварительной информации, автомобиль двигался в сторону Слобожанского проспекта. На повороте из-за скользкого асфальта BMW начало заносить, водитель потерял управление и врезался в еврозабор, разрушив несколько секций.
Читайте также:
Автор:
В Днепре, на улице Казахстанской, вспыхнул пожар в одноэтажном доме.…
ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов в Запорожской области. Враг потерял…
В Каменском спасателям пришлось снимать пенсионерку с кондиционера.
Украину враг продолжает обстреливать ракетами. Его цель – объекты критической…
Разыскиваются городской деятель культурной молодежи Днепра, председатель студенческо-курсантского совета ДГУВД, студент 4 курса Федорчак Никита.
В Днепре, на улице Казахстанской, вспыхнул пожар в одноэтажном доме. На место были направлены 2 отделения пожарных.
ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов в Запорожской области. Враг потерял много живой силы и технику.
Сегодня утром россияне снова атаковали Днепр.
В Павлограде правоохранители задержали двух мужчин, причастных к коллаборационной деятельности.
Если отключили свет, но для работы очень нужен Интернет, то из обычного смартфона можно сделать как маршрутизатор беспроводной сети, так и модем, который будет раздавать сигнал Всемирной сети.
Суспільне избрало финалистов украинского нацотбора.
Российские оккупанты обстреливают все: торговые центры, жилые дома, энергетическую и критическую инфраструктуру, рынки.
Спустя почти 9 лет окружной суд Гааги подтвердил, что малазийский Боинг в 2014 году сбили боевики так называемой "ДНР".
В Каменском спасателям пришлось снимать пенсионерку с кондиционера.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!