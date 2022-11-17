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В Днепре на Каруны автомобиль въехал в забор

Сегодня 19:45
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Известно, что водитель ехал в сторону Слобожанского проспекта.

Новости Днепра про В Днепре на Каруны автомобиль въехал в забор

По предварительной информации, автомобиль двигался в сторону Слобожанского проспекта. На повороте из-за скользкого асфальта BMW начало заносить, водитель потерял управление и врезался в еврозабор, разрушив несколько секций.

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