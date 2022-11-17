У Дніпрі на Каруни автомобіль в’їхав у паркан

За попередньою інформацією, автомобіль рухався у бік Слобожанського проспекту. На повороті через слизький асфальт BMW почало заносити, водій втратив керування і врізався у європаркан, зруйнувавши декілька секцій.
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