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У Дніпрі на Каруни автомобіль в’їхав у паркан

Сьогодні 19:45
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Відомо, що водій їхав у бік Слобожанського проспекту.

Новости Днепра про У Дніпрі на Каруни автомобіль в'їхав у паркан

За попередньою інформацією, автомобіль рухався у бік Слобожанського проспекту. На повороті через слизький асфальт BMW почало заносити, водій втратив керування і врізався у європаркан, зруйнувавши декілька секцій.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Каруни автомобіль в'їхав у парканУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Каруни автомобіль в'їхав у парканРусский

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