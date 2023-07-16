В Днепре на Гаванской слышали выстрелы: водитель грузовика получил огнестрельное ранение

В пятницу, 14 июля, в Днепре на улице Гаванской слышали выстрелы. Появились некоторые подробности инцидента.

Как стало известно, на месте стрельбы оказался водитель грузовика. Он остановился на обочине, чтобы отдохнуть. В результате инцидента он получил огнестрельное ранение ноги.

Об этом сообщает «Информатор».

Мужчину срочно госпитализировали в больницу.

Правоохранители подтвердили факт происшествия и сообщили, что сейчас устанавливают причастных лиц.

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