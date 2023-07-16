В Днепре на Гаванской слышали выстрелы: водитель грузовика получил огнестрельное ранение

Как стало известно, на месте стрельбы оказался водитель грузовика. Он остановился на обочине, чтобы отдохнуть. В результате инцидента он получил огнестрельное ранение ноги.
Об этом сообщает «Информатор».
Мужчину срочно госпитализировали в больницу.
Правоохранители подтвердили факт происшествия и сообщили, что сейчас устанавливают причастных лиц.
Читайте также:
Автор:
Биолог Светлана Кияк нашла в Днепропетровской области самого большого кузнечика…
В Днепре, а также некоторых городах и селах района в…
В воскресенье, 16 июля, в Днепре на перекрестке улиц Гоголя…
В субботу, 15 июля, в call-центр СБУ поступило сразу два…
Биолог Светлана Кияк нашла в Днепропетровской области самого большого кузнечика Европы - дыбку степную. Она занесена в Красную книгу Украины.
В Днепре, а также некоторых городах и селах района в течение следующей недели будут отключать газоснабжение. Это связано с плановыми ремонтными работами.
В воскресенье, 16 июля, в Днепре на перекрестке улиц Гоголя и Паторжинского произошло ДТП с участием велосипедиста. Двухколесный транспорт столкнулся с автомобилем SsangYong.
В субботу, 15 июля, в call-центр СБУ поступило сразу два сообщения о минировании. Специалистам пришлось проверить 58 объектов.
В Кривом Роге на крупнейшем предприятии горно-металлургического комплекса Украины "АрселорМиттал" нашли труп мужчины.
В воскресенье, 16 июля, на улице Степной села Малая Петриковка Днепровского района горел жилой дом.
В воскресенье, 16 июля, в Днепре на улице Генерала Пушкина Шевченковского района горел продуктовый магазин.
Зонт сегодня не понадобится!
Подготовьтесь!
Берегите себя!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!