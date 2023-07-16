Як стало відомо, на місці стрілянини опинився водій вантажівки. Він зупинився на узбіччі, аби перепочити. В результаті інциденту він отримав вогнепальне поранення ноги.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Чоловіка терміново госпіталізували до лікарні.
Правоохоронці підтвердили факт події та повідомили, що наразі встановлюють причетних осіб.
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