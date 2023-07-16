У Дніпрі на Гаванській чули постріли: водій вантажівки отримав вогнепальне поранення - Днепр Инфо
У Дніпрі на Гаванській чули постріли: водій вантажівки отримав вогнепальне поранення
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Сегодня 13:58

У п'ятницю, 14 липня, у Дніпрі на вулиці Гаванській чули постріли. З'явилися деякі подробиці інциденту.

Новости Днепра про У Дніпрі на Гаванській чули постріли: водій вантажівки отримав вогнепальне поранення

Як стало відомо, на місці стрілянини опинився водій вантажівки. Він зупинився на узбіччі, аби перепочити. В результаті інциденту він отримав вогнепальне поранення ноги. 

Про це повідомляє “Інформатор”.

Чоловіка терміново госпіталізували до лікарні. 

Правоохоронці підтвердили факт події та повідомили, що наразі встановлюють причетних осіб. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Гаванській чули постріли: водій вантажівки отримав вогнепальне пораненняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Гаванській чули постріли: водій вантажівки отримав вогнепальне пораненняРусский

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