У Дніпрі на Гаванській чули постріли: водій вантажівки отримав вогнепальне поранення

У п'ятницю, 14 липня, у Дніпрі на вулиці Гаванській чули постріли. З'явилися деякі подробиці інциденту.

Як стало відомо, на місці стрілянини опинився водій вантажівки. Він зупинився на узбіччі, аби перепочити. В результаті інциденту він отримав вогнепальне поранення ноги.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Чоловіка терміново госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці підтвердили факт події та повідомили, що наразі встановлюють причетних осіб.

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