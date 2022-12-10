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В Днепре на Гагарина произошел сильный пожар: что известно

Сегодня 11:05
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Вчера, 9 декабря, в 23:43 на линию "101" сообщили о пожаре на проспекте Гагарина.

Новости Днепра про В Днепре на Гагарина произошел сильный пожар: что известно

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно прибыли спасатели. Там они установили, что горит двухэтажное здание.

Возгорание локализовали в 00:35 и ликвидировали в 00:50.

Новости Днепра про В Днепре на Гагарина произошел сильный пожар: что известно

Новости Днепра про В Днепре на Гагарина произошел сильный пожар: что известно

Огонь уничтожил кровлю и перекрытие здания на общей площади 60 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре на Гагарина произошел сильный пожар: что известно

Новости Днепра про В Днепре на Гагарина произошел сильный пожар: что известно

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