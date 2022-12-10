Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Сотрясение мозга, ожоги лица, ампутация левой кисти: в Днепре спасли 33-летнего бойца из Ровенской области

Сотрясение мозга, ожоги лица, ампутация левой кисти: в Днепре спасли 33-летнего бойца из Ровенской области

Сегодня 13:48
просмотров

В Днепре в больнице Мечникова спасли 33-летнего бойца из Ровенской области.

Новости Днепра про Сотрясение мозга, ожоги лица, ампутация левой кисти: в Днепре спасли 33-летнего бойца из Ровенской области

Сергея в состоянии комы доставили в больницу. У него сотрясение мозга, широкая рваная рана теменной области, ожоги лица, роговицы, верхних дыхательных путей, конъюнктивы, ампутация левой кисти. Боец видит только свет.

Об этом пишет генеральный директор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, вражеский снаряд уничтожил телефон и документы Героя, поэтому волонтеры больницы сейчас ищут его родных.

Дома шестимесячный ребенок и жена. Он надеется на встречу, боясь выглядеть инвалидом. Волонтеры Мечникова ищут родных из Ровенской области. Чтобы Сергей мог позвонить и услышать голос жены, — написал Сергей Рыженко.

Читайте также:

Новости Днепра про Сотрясение мозга, ожоги лица, ампутация левой кисти: в Днепре спасли 33-летнего бойца из Ровенской областиУкраїнська Новости Днепра про Сотрясение мозга, ожоги лица, ампутация левой кисти: в Днепре спасли 33-летнего бойца из Ровенской областиРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Аварийные работы и отключение света: где сегодня в Днепре нет воды
    Новости Днепра
    Сегодня 10:38
    Аварийные работы и отключение света: где сегодня в Днепре нет воды

    В субботу, 10 декабря, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Каменской бодибилдер стал абсолютным чемпионом Украины
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Каменской бодибилдер стал абсолютным чемпионом Украины

    Во Львове прошел Чемпионат Украины по бодибилдингу. В соревнованиях участвовало…

    В Днепропетровской области пенсионер спас лебедя
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    В Днепропетровской области пенсионер спас лебедя

    Житель Криничок спас лебедя, застрявшего на местном пруду. Об этом…

    ВСУ нанесли оккупантам потери в Луганской области и атаковали вражескую технику, — Генштаб
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    ВСУ нанесли оккупантам потери в Луганской области и атаковали вражескую технику, — Генштаб

    Украинские военные нанесли врагу серьезные потери, поэтому в оккупированную Кадиевку…

    Последние новости

    Вырвали из лап смерти: на Днепропетровщине пожарные спасли мужчину
    Вырвали из лап смерти: на Днепропетровщине пожарные спасли мужчину

    9 декабря в селе Новониколаевка загорелась квартира.

    Сегодня 12:27
    0
    просмотров
    Аварийные работы и отключение света: где сегодня в Днепре нет воды
    Аварийные работы и отключение света: где сегодня в Днепре нет воды

    В субботу, 10 декабря, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 10:38
    0
    просмотров
    Действуют ли сейчас графики отключения света в Днепре и области
    Действуют ли сейчас графики отключения света в Днепре и области

    Сегодня, 10 декабря, в Днепре и области введены экстренные отключения света.

    Сегодня 09:24
    0
    просмотров
    Ночь в Днепропетровской области прошла под обстрелы тяжелой артиллерии: есть пострадавшие
    Ночь в Днепропетровской области прошла под обстрелы тяжелой артиллерии: есть пострадавшие

    Сегодня ночью россияне снова обстреляли Никопольщину.

    Сегодня 08:31
    1
    просмотров
    Погода в Днепре в субботу, 10 декабря: ожидается небольшой дождь
    Погода в Днепре в субботу, 10 декабря: ожидается небольшой дождь

    Обязательно захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Каменской бодибилдер стал абсолютным чемпионом Украины
    Каменской бодибилдер стал абсолютным чемпионом Украины

    Во Львове прошел Чемпионат Украины по бодибилдингу. В соревнованиях участвовало более 100 спортсменов.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Днепропетровской области пенсионер спас лебедя
    В Днепропетровской области пенсионер спас лебедя

    Житель Криничок спас лебедя, застрявшего на местном пруду. Об этом сообщили в Криничанской территориальной громаде.

    Вчера 21:15
    просмотров
    ВСУ нанесли оккупантам потери в Луганской области и атаковали вражескую технику, — Генштаб
    ВСУ нанесли оккупантам потери в Луганской области и атаковали вражескую технику, — Генштаб

    Украинские военные нанесли врагу серьезные потери, поэтому в оккупированную Кадиевку (Луганская область) были доставлены до 50 раненых наемников из частной военной кампании.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Четыре приоритета: в Украине определили, кто и в какую очередь будет получать свет
    Четыре приоритета: в Украине определили, кто и в какую очередь будет получать свет

    В Украине определили приоритетные группы для получения электроэнергии в условиях ограниченного потребления.

    Вчера 19:45
    просмотров
    «Случайно нашел»: в Кривом Роге задержали мужчину с полными карманами патронов
    «Случайно нашел»: в Кривом Роге задержали мужчину с полными карманами патронов

    Подозрительного криворожца полицейские заметили на улице Поперечной.

    Вчера 19:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх