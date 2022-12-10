Сотрясение мозга, ожоги лица, ампутация левой кисти: в Днепре спасли 33-летнего бойца из Ровенской области

Сергея в состоянии комы доставили в больницу. У него сотрясение мозга, широкая рваная рана теменной области, ожоги лица, роговицы, верхних дыхательных путей, конъюнктивы, ампутация левой кисти. Боец видит только свет.
Об этом пишет генеральный директор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
По его словам, вражеский снаряд уничтожил телефон и документы Героя, поэтому волонтеры больницы сейчас ищут его родных.
Дома шестимесячный ребенок и жена. Он надеется на встречу, боясь выглядеть инвалидом. Волонтеры Мечникова ищут родных из Ровенской области. Чтобы Сергей мог позвонить и услышать голос жены, — написал Сергей Рыженко.
Читайте также:
Автор:
В субботу, 10 декабря, некоторые жители Днепра остались без воды.
Во Львове прошел Чемпионат Украины по бодибилдингу. В соревнованиях участвовало…
Житель Криничок спас лебедя, застрявшего на местном пруду. Об этом…
Украинские военные нанесли врагу серьезные потери, поэтому в оккупированную Кадиевку…
9 декабря в селе Новониколаевка загорелась квартира.
В субботу, 10 декабря, некоторые жители Днепра остались без воды.
Сегодня, 10 декабря, в Днепре и области введены экстренные отключения света.
Сегодня ночью россияне снова обстреляли Никопольщину.
Обязательно захватите с собой зонт!
Во Львове прошел Чемпионат Украины по бодибилдингу. В соревнованиях участвовало более 100 спортсменов.
Житель Криничок спас лебедя, застрявшего на местном пруду. Об этом сообщили в Криничанской территориальной громаде.
Украинские военные нанесли врагу серьезные потери, поэтому в оккупированную Кадиевку (Луганская область) были доставлены до 50 раненых наемников из частной военной кампании.
В Украине определили приоритетные группы для получения электроэнергии в условиях ограниченного потребления.
Подозрительного криворожца полицейские заметили на улице Поперечной.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!