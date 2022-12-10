Сотрясение мозга, ожоги лица, ампутация левой кисти: в Днепре спасли 33-летнего бойца из Ровенской области

В Днепре в больнице Мечникова спасли 33-летнего бойца из Ровенской области.

Сергея в состоянии комы доставили в больницу. У него сотрясение мозга, широкая рваная рана теменной области, ожоги лица, роговицы, верхних дыхательных путей, конъюнктивы, ампутация левой кисти. Боец видит только свет.

Об этом пишет генеральный директор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, вражеский снаряд уничтожил телефон и документы Героя, поэтому волонтеры больницы сейчас ищут его родных.

Дома шестимесячный ребенок и жена. Он надеется на встречу, боясь выглядеть инвалидом. Волонтеры Мечникова ищут родных из Ровенской области. Чтобы Сергей мог позвонить и услышать голос жены, — написал Сергей Рыженко.

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