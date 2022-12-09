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Куда звонить в полицию в Днепре и области если не работает линия «102»

Сегодня 17:00
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Жителям Днепропетровщины предоставили альтернативные номера для связи с полицией.

Новости Днепра про Куда звонить в полицию в Днепре и области если не работает линия

Полицейские Днепропетровской области опубликовали номера, на которые можно звонить, если вам нужна помощь правоохранителей.

Если линия «102» перегружена или у вас возникли проблемы со связью и нет возможности дозвониться по линии «102», сообщаем номера мобильных телефонов, за которыми можно обратиться в полицию:

(067) 854 74 36

(067) 854 74 32

(050) 471 62 52

(050) 471 62 53

(050) 471 62 54

(067) 854 74 38

Лучше, чтобы не понадобилось, но записывайте и пользуйтесь в случае чрезвычайных ситуаций.

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