Куда звонить в полицию в Днепре и области если не работает линия «102»

Полицейские Днепропетровской области опубликовали номера, на которые можно звонить, если вам нужна помощь правоохранителей.
Если линия «102» перегружена или у вас возникли проблемы со связью и нет возможности дозвониться по линии «102», сообщаем номера мобильных телефонов, за которыми можно обратиться в полицию:
(067) 854 74 36
(067) 854 74 32
(050) 471 62 52
(050) 471 62 53
(050) 471 62 54
(067) 854 74 38
Лучше, чтобы не понадобилось, но записывайте и пользуйтесь в случае чрезвычайных ситуаций.
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