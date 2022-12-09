Куда звонить в полицию в Днепре и области если не работает линия «102»

Лучше, чтобы не понадобилось, но записывайте и пользуйтесь в случае чрезвычайных ситуаций.

Если линия «102» перегружена или у вас возникли проблемы со связью и нет возможности дозвониться по линии «102», сообщаем номера мобильных телефонов, за которыми можно обратиться в полицию:

Полицейские Днепропетровской области опубликовали номера, на которые можно звонить, если вам нужна помощь правоохранителей.

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