На Днепропетровщине 9-месячный ребенок наглотался крысиного яда

К счастью, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

9-месячный ребенок вместе с мамой находился в доме бабушки. В какой-то момент девочка нашла и съела гранулы крысиного яда.

Новых блекаутов пока нет, но в Днепре появились новые пункты…

Во время отключений света в Днепре один из самых важных…

Как заставить роутер работать от пауэрбанка Во время отключений света в Днепре один из самых важных вопросов для горожан – работа Интернета. Особенно это актуально для тех, кто не может работать без сети и при этом трудится удаленно, но также важно и для работников офисов. 0 просмотров

Где в Днепре появились новые «пункты несокрушимости» Новых блекаутов пока нет, но в Днепре появились новые пункты несокрушимости на случай длительного отключения света. просмотров