На Днепропетровщине 9-месячный ребенок наглотался крысиного яда

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».
9-месячный ребенок вместе с мамой находился в доме бабушки. В какой-то момент девочка нашла и съела гранулы крысиного яда.
Около 20:08 малышку доставили в Криворожскую городскую клиническую больницу с отравлением. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь.
К счастью, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
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