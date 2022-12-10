Струс мозку, опіки обличчя, ампутація лівої кисті: у Дніпрі врятували 33-річного бійця з Ровенської області

У Дніпрі у лікарні Мечникова врятували 33-річного бійця із Ровенської області.

Сергія у стані коми доставили до лікарні. У нього струс мозку, широка рвана рана тім’яної області, опіки обличчя, рогівки, верхніх дихальних шляхів, кон’юнктиви, ампутація лівої кисті. Боєць бачить лише світло.

Про це пише генеральний директор лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, ворожий снаряд знищив телефон та документи Героя, тому волонтери лікарні зараз шукають його рідних.

Вдома шестимісячна дитина і дружина. Він в серці зберігає надію зустрічі, боячись виглядати інвалідом. Волонтери Мечникова шукають рідних з Ровенської області. Щоб Сергій міг зателефонувати і почути голос дружини, — написав Сергій Риженко.

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