У Дніпрі на Гагаріна трапилася сильна пожежа: що відомо

Учора, 9 грудня, о 23:43 на лінію «101» повідомили про пожежу на проспекті Гагаріна.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно прибули рятувальники. Там вони встановили, що горить двоповерхова будівля.

Займання локалізували о 00:35 та ліквідували о 00:50.

Вогонь знищив дах та перекриття будівлі на загальній площі 60 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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