У Дніпрі на Гагаріна трапилася сильна пожежа: що відомо

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце оперативно прибули рятувальники. Там вони встановили, що горить двоповерхова будівля.
Займання локалізували о 00:35 та ліквідували о 00:50.
Вогонь знищив дах та перекриття будівлі на загальній площі 60 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До місця виклику залучили 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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