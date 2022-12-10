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У Дніпрі на Гагаріна трапилася сильна пожежа: що відомо

Сьогодні 11:05
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Учора, 9 грудня, о 23:43 на лінію «101» повідомили про пожежу на проспекті Гагаріна.

Новости Днепра про У Дніпрі на Гагаріна трапилася сильна пожежа: що відомо

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно прибули рятувальники. Там вони встановили, що горить двоповерхова будівля.

Займання локалізували о 00:35 та ліквідували о 00:50.

Новости Днепра про У Дніпрі на Гагаріна трапилася сильна пожежа: що відомо

Новости Днепра про У Дніпрі на Гагаріна трапилася сильна пожежа: що відомо

Вогонь знищив дах та перекриття будівлі на загальній площі 60 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Гагаріна трапилася сильна пожежа: що відомо

Новости Днепра про У Дніпрі на Гагаріна трапилася сильна пожежа: що відомо

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Новости Днепра про У Дніпрі на Гагаріна трапилася сильна пожежа: що відомоУкраїнська

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