Вырвали из лап смерти: на Днепропетровщине пожарные спасли мужчину

9 декабря в селе Новониколаевка загорелась квартира.

Вызов на линию «101» поступил в 15:41.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Там они установили, что пожар возник в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома.

Во время ликвидации возгорания пожарные спасли владельца жилья. Мужчину с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения – госпитализировали.

Будьте осторожны с огнем и берегите себя!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Гагарина произошел сильный пожар: что известно.

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