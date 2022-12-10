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Вырвали из лап смерти: на Днепропетровщине пожарные спасли мужчину

Сегодня 12:27
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9 декабря в селе Новониколаевка загорелась квартира.

Новости Днепра про Вырвали из лап смерти: на Днепропетровщине пожарные спасли мужчину

Вызов на линию «101» поступил в 15:41.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Там они установили, что пожар возник в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома.

Во время ликвидации возгорания пожарные спасли владельца жилья. Мужчину с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения – госпитализировали.

Будьте осторожны с огнем и берегите себя!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Гагарина произошел сильный пожар: что известно. 

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