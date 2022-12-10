Действуют ли сейчас графики отключения света в Днепре и области

Как отмечают энергетики, это необходимо, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Поэтому графики стабилизационных отключений пока не действуют!

Сегодня, 10 декабря, в Днепре и области введены экстренные отключения света.

Вот так новость.

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