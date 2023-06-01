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В Днепре на два дня выключат свет из-за ремонтных работ: где именно

Сегодня 10:24
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В Днепре местами не будет света.

Новости Днепра про В Днепре на два дня выключат свет из-за ремонтных работ: где именно

Как сообщили в Центральной энергетической компании, в Днепре и области 1 и 2 июня не будет света из-за ремонтных работ.

Ремонт будет продолжаться с 8:00 до 17:00, поэтому не будет света по адресам:

ул. Строителей: 16, 18, 20, 20А, 22;
ул. Новокрымская: 8А, 42;
ул. Фабрично-заводская: 23, 25.

А вот 2 июня с 08:00 до 17:00 временно не будет электроэнергии из-за ремонтных работ по адресу ул. Титова: 13Б, 17, 19А, 21, 29, 31К.

В течение 1 и 2 июня не будет света в Желтых Водах. По словам ЦЭК, с 08:00 до 12:30 будет прекращена подача электроэнергии по адресам: ул. 8 Марта: 42, 44А;

С 13:00 до 16:30:

ул. Украинский: 34А, 40, 43, 45, 46;
пров. Тупиковый: 1.

02 ИЮНЯ с 08:00 до 16:30

ул. Львовская: 95, 95А, 97, 99, 101, 103, 104-119, 121-148, 150, 152, 156, 158, 160;
ул. Заводская: 1, 2А, 3;
ул. Железнодорожная: 2А.

С 09:00 до 15:45:

ул. 8 Марта: 20, 22, 24, 24А, 26-40 (парни);
ул. Богун: 1-27 (нечетные);
ул. Заводская: 6, 7;
ул. Олеся Гончара: 16-26 (парные), 27-39, 41-49 (нечетные);
пров. Вокзальный: 1-23 (нечетные);
пров. Единства: 1-16, 18, 20, 22, 24;
пров. Западный: 1, 2, 2А, 3-22, 22А, 23-28;
пров. Радужный: 1, 3, 5, 7;
пров. Восточный: 1-28;
пров. Херсонесский: 1-15, 17, 19, 21, 23, 23А.

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Новости Днепра про В Днепре на два дня выключат свет из-за ремонтных работ: где именноУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на два дня выключат свет из-за ремонтных работ: где именноРусский

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