У Дніпрі на два дні вимкнуть світло через ремонтні роботи: де саме

У Дніпрі подекуди не буде світла.

Як повідомили в Центральній енергетичній компанії, у Дніпрі та області 1 та 2 червня не буде світла через ремонтні роботи.

Ремонт триватиме з 8:00 до 17:00, тому не буде світла за адресами:

вул. Будівельників: 16, 18, 20, 20А, 22;

вул. Новокримська: 8А, 42;

вул. Фабрично-заводська: 23, 25.

А ось 2 червня з 08:00 до 17:00 тимчасово не буде електроенергії через ремонтні роботи за адресою: вул. Титова: 13Б, 17, 19А, 21, 29, 31К.

Протягом 1 та 2 червня не буде також світла в Жовтих Водах. За словами ЦЕК, з 08:00 до 12:30 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

вул. 8 Березня: 42, 44А;

З 13:00 до 16:30:

вул. Українська: 34А, 40, 43, 45, 46;

пров. Тупиковий: 1.

02 ЧЕРВНЯ з 08:00 до 16:30

вул. Львівська: 95, 95А, 97, 99, 101, 103, 104-119, 121-148, 150, 152, 156, 158, 160;

вул. Заводська: 1, 2А, 3;

вул. Залізнична: 2А.

З 09:00 до 15:45:

вул. 8 Березня: 20, 22, 24, 24А, 26-40 (парні);

вул. Богуна: 1-27 (непарні);

вул. Заводська: 6, 7;

вул. Олеся Гончара: 16-26 (парні), 27-39, 41-49 (непарні);

пров. Вокзальний: 1-23 (непарні);

пров. Єдності: 1-16, 18, 20, 22, 24;

пров. Західний: 1, 2, 2А, 3-22, 22А, 23-28;

пров. Райдужний: 1, 3, 5, 7;

пров. Східний: 1-28;

пров. Херсонеський: 1-15, 17, 19, 21, 23, 23А.

Читайте також:

Українська

Автор: