У Дніпрі на два дні вимкнуть світло через ремонтні роботи: де саме

Як повідомили в Центральній енергетичній компанії, у Дніпрі та області 1 та 2 червня не буде світла через ремонтні роботи.
Ремонт триватиме з 8:00 до 17:00, тому не буде світла за адресами:
А ось 2 червня з 08:00 до 17:00 тимчасово не буде електроенергії через ремонтні роботи за адресою: вул. Титова: 13Б, 17, 19А, 21, 29, 31К.
Протягом 1 та 2 червня не буде також світла в Жовтих Водах. За словами ЦЕК, з 08:00 до 12:30 буде припинено подачу електроенергії за адресами:
З 13:00 до 16:30:
02 ЧЕРВНЯ з 08:00 до 16:30
З 09:00 до 15:45:
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