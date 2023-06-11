В Днепре на Березинке женщина облила припаркованный автомобиль отбеливателем: водитель получила ожоги

В Днепре на Березинке авто облили хлоркой.

На днях на Березинке местная жительница облила припаркованный автомобиль отбеливателем и ранила водительницу, которая в этот момент была внутри. Об этом инциденте пострадавшая женщина рассказала в сети.

Владелица авто утверждает, что оставила свой автомобиль под окнами многоэтажки и ждала, пока освободится парковочное место. В тот момент оттуда уезжал другой водитель, поэтому пришлось немного подождать. Однако это не понравилось жительнице этого дома. Когда водитель начала сдавать назад, чтобы припарковаться, горожанка вылила из окна на автомобиль отбеливатель.

Как рассказала водитель, она получила химический ожог, потому что окно было открыто и жидкость полилась на нее. Также отбеливатель прожег одежду и повредил автомобиль.

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