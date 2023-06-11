У Дніпрі на Березинці жінка облила припарковане авто відбілювачем: водійка отримала опіки

У Дніпрі на Березинці авто облили хлоркою.

Днями на Березинці місцева мешканка облила припаркований автомобіль відбілювачем та поранила водійку, яка в цей момент була всередині. Про цей інцидент постраждала жінка розповіла у мережі.

Власниця авто стверджує, що залишила своє авто під вікнами багатоповерхівки та чекала, поки звільниться паркувальне місце. У той момент звідти виїжджав інший водій, тому довелося трохи зачекати. Проте це не сподобалося мешканці цього будинку. Коли водійка почала здавати назад, щоб припаркуватися, містянка вилила з вікна на автомобіль відбілювач.

Як розповіла водійка, вона отримала хімічний опік, бо вікно було відкрите і рідина полилася на неї. Також відбілювач пропалив одяг та пошкодив авто.

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