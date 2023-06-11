У Дніпрі на Березинці жінка облила припарковане авто відбілювачем: водійка отримала опіки

Днями на Березинці місцева мешканка облила припаркований автомобіль відбілювачем та поранила водійку, яка в цей момент була всередині. Про цей інцидент постраждала жінка розповіла у мережі.
Власниця авто стверджує, що залишила своє авто під вікнами багатоповерхівки та чекала, поки звільниться паркувальне місце. У той момент звідти виїжджав інший водій, тому довелося трохи зачекати. Проте це не сподобалося мешканці цього будинку. Коли водійка почала здавати назад, щоб припаркуватися, містянка вилила з вікна на автомобіль відбілювач.
Як розповіла водійка, вона отримала хімічний опік, бо вікно було відкрите і рідина полилася на неї. Також відбілювач пропалив одяг та пошкодив авто.
Читайте також:
Автор:
Каховське водосховище стрімко міліє.
Знову неспокійна ніч.
Важлива інформація!
Поблизу Нікополя через підрив Каховської ГЕС просіла ціла ділянка із…