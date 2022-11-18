В Днепре на Белелюбского горел склад (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, там они установили, что возгорание возникло в складском помещении.
Пожар локализовали в 14.14 и ликвидировали в 14.35. Огонь уничтожил пенопласт, металлические изделия, повредил оборудование и отделку стен в помещении на площади 80 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 20 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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