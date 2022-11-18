В Днепре на Белелюбского горел склад (ФОТО)

Сегодня, 18 ноября, в 13:36 на линию «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании по улице Академика Белелюбского.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, там они установили, что возгорание возникло в складском помещении.

Пожар локализовали в 14.14 и ликвидировали в 14.35. Огонь уничтожил пенопласт, металлические изделия, повредил оборудование и отделку стен в помещении на площади 80 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 20 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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