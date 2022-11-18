Лежал в луже крови: в Днепре спасли мужчину, пережившего атаку дроном

По его словам, Сергей пережил атаку дронами. Пациент рассказал, что сначала услышал грохот мопеда, а затем увидел вспышку.

Изнывая от боли, мимо и просил вызвать «скорую». Дотянулся до телефона, назвал свое имя и адрес. Лежал в огромной луже своей крови.

Все прошло мгновенно. Вокруг гар и запах конца света, – отметил Рыженко.

Нашел раненого мужчину полицейский, который наложил на ногу жгут, за минуту до того, как прибыли медики. Благодаря ему Сергей не скончался от дефицита крови. Поэтому сейчас пациент хочет найти этого правоохранителя и отблагодарить его.

В настоящее время Сергей лечится в областной больнице. Его состояние стабилизировалось. Хирурги провели несколько операций, благодаря чему мужчине удалось спасти ногу.

У Сергей есть жена, которая сопровождает его на пути к полному выздоровлению, и десятилетняя дочь.