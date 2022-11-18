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В Днепре на Антоновича раздался взрыв в квартире: что известно

Сегодня 15:10
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В полицию сообщили о сильном взрыве в квартире на улице Антоновича.

Новости Днепра про В Днепре на Антоновича раздался взрыв в квартире: что известно

На место происшествия оперативно прибыли медики и полицейские.

Как сообщили журналисту dnepr.info в полиции, 20-летний парень нашел взрывоопасный предмет в лесу и принес его домой. Он решил разобрать «новую игрушку», но та взорвалась.

Парня госпитализировали. В каком он состоянии – неизвестно.

Все детали происшествия будут устанавливать правоохранители.

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