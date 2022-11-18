В Днепре на Антоновича раздался взрыв в квартире: что известно

В Днепре один из банкоматов выдал купюру, которая может быть ворована.

В Днепре есть памятники, которые появились всего несколько лет назад, но уже успели полюбится жителям города. У изваяний есть свои легенды, приметы и история. Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 самых необычных памятников Днепра.