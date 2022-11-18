В Днепре на Антоновича раздался взрыв в квартире: что известно

На место происшествия оперативно прибыли медики и полицейские.
Как сообщили журналисту dnepr.info в полиции, 20-летний парень нашел взрывоопасный предмет в лесу и принес его домой. Он решил разобрать «новую игрушку», но та взорвалась.
Парня госпитализировали. В каком он состоянии – неизвестно.
Все детали происшествия будут устанавливать правоохранители.
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