У Дніпрі на Белелюбського горів склад (ФОТО)

Сьогодні, 18 листопада, о 13:36 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій будівлі на вулиці Академіка Белелюбського.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце події, там вони встановили, що займання виникло у складському приміщенні.

Пожежу локалізували о 14:14 та ліквідували о 14:35. Вогонь знищив пінопласт, металеві вироби, пошкодив обладнання та оздоблення стін у приміщенні на площі 80 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 20 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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