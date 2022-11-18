Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Белелюбського горів склад (ФОТО)

Сьогодні 18:03
просмотров

Сьогодні, 18 листопада, о 13:36 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій будівлі на вулиці Академіка Белелюбського.

Новости Днепра про У Дніпрі на Белелюбського горів склад (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце події, там вони встановили, що займання виникло у складському приміщенні.

Пожежу локалізували о 14:14 та ліквідували о 14:35. Вогонь знищив пінопласт, металеві вироби, пошкодив обладнання та оздоблення стін у приміщенні на площі 80 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі на Белелюбського горів склад (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Белелюбського горів склад (ФОТО)

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 20 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Белелюбського горів склад (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Белелюбського горів склад (ФОТО)

Читайте також:

 

Новости Днепра про У Дніпрі на Белелюбського горів склад (ФОТО)Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Пилососи, інструменти та навіть холодильник: у Марганці затримали квартирного крадія
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:48
    Пилососи, інструменти та навіть холодильник: у Марганці затримали квартирного крадія

    У Марганці поліцейські затримали квартирного крадія.

    Запропонував підвезти: на Дніпропетровщині судили чоловіка, який зґвалтував 16-річну дівчинку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:45
    Запропонував підвезти: на Дніпропетровщині судили чоловіка, який зґвалтував 16-річну дівчинку

    На Дніпропетровщині судили чоловіка, який зґвалтував 16-річну дівчинку.

    Ледь не згорів: у Дніпропетровській області горів будинок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Ледь не згорів: у Дніпропетровській області горів будинок

    У Дніпропетровській області у Синельниківському районі сталася пожежа у будинку,…

    У Дніпрі на Казахстанській згорів будинок
    Новини Дніпра
    Вчора 19:15
    У Дніпрі на Казахстанській згорів будинок

    У Дніпрі на вулиці Казахстанській сталася пожежа в одноповерховому будинку.…

    Наверх