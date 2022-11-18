У Дніпрі на Белелюбського горів склад (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно прибули на місце події, там вони встановили, що займання виникло у складському приміщенні.
Пожежу локалізували о 14:14 та ліквідували о 14:35. Вогонь знищив пінопласт, металеві вироби, пошкодив обладнання та оздоблення стін у приміщенні на площі 80 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 20 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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Александра Лучка
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