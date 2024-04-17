В Днепре на автостанции построят большой зал ожидания с торговыми помещениями

На левом берегу Днепра планируется построить новое помещение.

Об этом говорится в проекте исполкома горсовета Днепра.

Общая площадь объекта составит 805 кв. Планируется построить одноэтажное помещение.

«Предоставить разрешение ОБЩЕСТВe С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТОЛЮКС» на проектирование и строительство здания зала ожидания автостанции с помещениями торгового и вспомогательного назначения по ул. Старозаводской», — говорится в тексте проекта.

На территории станции сохранят коммуникации и отремонтируют старую инфраструктуру.

Документ пока еще не подписал исполком горсовета.

С автостанции едут маршрутки в сторону Павлограда и Новомосковска.

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