У Дніпрі на автостанції збудують велику залу очікування з торговими приміщеннями

На лівому березі Дніпра планують збудувати нове приміщення.

Про це йдеться у проєкті виконкому міськради Дніпра.

Загальна площа об’єкта складе 805 кв.м. Планується збудувати одноповерхове приміщення.

“Надати дозвіл ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТОЛЮКС” на проєктування та будівництво будівлі зали очікування автостанції з приміщеннями торговельного та допоміжного призначення по вул. Старозаводській”, – йдеться у тексті проєкту.

На території станції збережуть комунікації та відремонтують стару інфраструктуру.

Документ поки що не підписав виконком міськради.

З автостанції їдуть маршрутки у бік Павлограда та Новомосковська.

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