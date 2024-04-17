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  • У Дніпрі на автостанції збудують велику залу очікування з торговими приміщеннями

У Дніпрі на автостанції збудують велику залу очікування з торговими приміщеннями

Сьогодні 09:59
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На лівому березі Дніпра планують збудувати нове приміщення.

Новости Днепра про У Дніпрі на автостанції збудують велику залу очікування з торговими приміщеннями

Про це йдеться у проєкті виконкому міськради Дніпра.

Загальна площа об’єкта складе 805 кв.м. Планується збудувати одноповерхове приміщення.

“Надати дозвіл ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТОЛЮКС” на проєктування та будівництво будівлі зали очікування автостанції з приміщеннями торговельного та допоміжного призначення по вул. Старозаводській”, – йдеться у тексті проєкту.

На території станції збережуть комунікації та відремонтують стару інфраструктуру.

Документ поки що не підписав виконком міськради. 

З автостанції їдуть маршрутки у бік Павлограда та Новомосковська.

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Новости Днепра про У Дніпрі на автостанції збудують велику залу очікування з торговими приміщеннямиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на автостанції збудують велику залу очікування з торговими приміщеннямиРусский

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