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  • В Днепре на Амурском мосту ДТП с маршруткой: движение затруднено, трамваи курсируют по-другому

В Днепре на Амурском мосту ДТП с маршруткой: движение затруднено, трамваи курсируют по-другому

Сегодня 10:41
просмотров

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Новости Днепра про В Днепре на Амурском мосту ДТП с маршруткой: движение затруднено, трамваи курсируют по-другому

Сегодня, 5 января, в Днепре на Амурском мосту произошла авария – там столкнулись Volkswagen и маршрутка №7.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Предварительно, никто не пострадал.

Сейчас на мосту затруднено движение транспорта. Также трамваи №6 и №9 временно курсируют по-другому – только до улицы Трамвайной.

Учитывайте это во время планирования поездок!

Обновлено: также есть информация об еще одной аварии на мосту – там не разминулись Daewoo Lanos и Mazda.

Новости Днепра про В Днепре на Амурском мосту ДТП с маршруткой: движение затруднено, трамваи курсируют по-другому

Обновлено 2: движение трамваев возобновлено по привычному маршруту!

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Новости Днепра про В Днепре на Амурском мосту ДТП с маршруткой: движение затруднено, трамваи курсируют по-другомуУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Амурском мосту ДТП с маршруткой: движение затруднено, трамваи курсируют по-другомуРусский

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