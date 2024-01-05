В Днепре на Амурском мосту ДТП с маршруткой: движение затруднено, трамваи курсируют по-другому

Сегодня, 5 января, в Днепре на Амурском мосту произошла авария – там столкнулись Volkswagen и маршрутка №7.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Предварительно, никто не пострадал.
Сейчас на мосту затруднено движение транспорта. Также трамваи №6 и №9 временно курсируют по-другому – только до улицы Трамвайной.
Учитывайте это во время планирования поездок!
Обновлено: также есть информация об еще одной аварии на мосту – там не разминулись Daewoo Lanos и Mazda.
Обновлено 2: движение трамваев возобновлено по привычному маршруту!
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