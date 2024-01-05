В Днепре на Амурском мосту ДТП с маршруткой: движение затруднено, трамваи курсируют по-другому

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Сегодня, 5 января, в Днепре на Амурском мосту произошла авария – там столкнулись Volkswagen и маршрутка №7.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Предварительно, никто не пострадал.

Сейчас на мосту затруднено движение транспорта. Также трамваи №6 и №9 временно курсируют по-другому – только до улицы Трамвайной.

Учитывайте это во время планирования поездок!

Обновлено: также есть информация об еще одной аварии на мосту – там не разминулись Daewoo Lanos и Mazda.

Обновлено 2: движение трамваев возобновлено по привычному маршруту!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: