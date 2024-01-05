У Дніпрі на Амурському мосту ДТП з маршруткою: рух ускладнено, трамваї курсують по-іншому

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Сьогодні, 5 січня, у Дніпрі на Амурському мосту сталася аварія – там зіткнулися Volkswagen та маршрутка №7.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо, ніхто не постраждав.

Наразі на мосту ускладнено рух транспорту. Також трамваї №6 та №9 тимчасово курсують по-іншому – лише до вулиці Трамвайної.

Враховуйте це під час планування поїздок!

Оновлено: також є інформація про ще одну аварію на мосту – там не розминулися Daewoo Lanos та Mazda.

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