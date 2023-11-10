В Днепре на 4 дня перекроют переезд на улице Старочумацкой: когда и зачем

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В Днепре планируют перекрыть движение транспорта через железнодорожный переезд 192 км перегона Нижнеднепровск-Узел-Самаровка на ул. Старочумацкой.

Там будут ремонтировать железнодорожные пути.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы.

Работы будут проводиться с 8:00 26 ноября до 20:00 29 ноября. На это время должны разработать и согласовать с полицией временную схему движения транспорта. Кроме того, по периметру зоны выполнения работ должны установить ограждение, временные дорожные знаки и сигнальное освещение.

Отметим, мэр Днепра еще не подписал распоряжение, поэтому оно пока не вступило в силу.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре почти на месяц перекроют улицу вблизи Рабочей: причина и карта.

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