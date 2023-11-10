У Дніпрі на 4 дні перекриють переїзд на вулиці Старочумацькій: коли та навіщо

Важлива інформація!

У Дніпрі планують перекрити рух транспорту через залізничний переїзд 192 км перегону Нижньодніпровськ–Вузол–Самарівка на вул. Старочумацькій.

Там будуть ремонтувати колії.

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови.

Зазначається, що роботи будуть проводити з 8:00 26 листопада до 20:00 29 листопада. На цей час мають розробити та погодити з поліцією тимчасову схему руху транспорту. Крім того, по периметру зони виконання робіт повинні встановити огорожу, тимчасові дорожні знаки та сигнальне освітлення.

Зазначимо, мер Дніпра ще не підписав розпорядження, тож воно поки не набрало чинності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі майже на місяць перекриють вулицю поблизу Робочої: причина та карта.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: