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  • На Закарпатті півторарічна дівчинка потрапила під колеса вантажівки, коли нетвереза матір відволіклась

На Закарпатті півторарічна дівчинка потрапила під колеса вантажівки, коли нетвереза матір відволіклась

Сьогодні 17:20
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На жаль, в лікарні дитина померла.

Новости Днепра про На Закарпатті півторарічна дівчинка потрапила під колеса вантажівки, коли нетвереза матір відволіклась

Жахлива аварія сталася 9 листопада у селищі Ясіня Рахівського району Закарпатської області.

Як повідомляють поліцейські, 32-річна жінка зі своєю півторарічною дитиною шли вулицею. Коли матір відволіклася і перестала слідкувати за дівчинкою, вона вийшла на проїжджу частину дороги, де і потрапила під колеса «Уралу».

Постраждалу дитину госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Однак, від отриманих травм, вона померла.

Новости Днепра про На Закарпатті півторарічна дівчинка потрапила під колеса вантажівки, коли нетвереза матір відволіклась

За кермом вантажівки був 57-річний чоловік – він був тверезий. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Стосовно нього відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті).

Також правоохоронці з’ясували, що матір дівчинки була напідпитку – у її крові виявили 1,7 проміле алкоголю. Її дії кваліфікували як злісне невиконання батьками обовʼязків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Тепер жінці загрожує покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.

Слідство триває. 

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Новости Днепра про На Закарпатті півторарічна дівчинка потрапила під колеса вантажівки, коли нетвереза матір відволікласьУкраїнська

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