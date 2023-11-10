На Закарпатті півторарічна дівчинка потрапила під колеса вантажівки, коли нетвереза матір відволіклась

Жахлива аварія сталася 9 листопада у селищі Ясіня Рахівського району Закарпатської області.
Як повідомляють поліцейські, 32-річна жінка зі своєю півторарічною дитиною шли вулицею. Коли матір відволіклася і перестала слідкувати за дівчинкою, вона вийшла на проїжджу частину дороги, де і потрапила під колеса «Уралу».
Постраждалу дитину госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Однак, від отриманих травм, вона померла.
За кермом вантажівки був 57-річний чоловік – він був тверезий. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Стосовно нього відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті).
Також правоохоронці з’ясували, що матір дівчинки була напідпитку – у її крові виявили 1,7 проміле алкоголю. Її дії кваліфікували як злісне невиконання батьками обовʼязків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Тепер жінці загрожує покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.
Слідство триває.
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