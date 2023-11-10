Містечко на Дніпропетровщині на кілька днів залишилося без газу: що сталося та коли повернуть

На Дніпропетровщині одне із міст залишилося без газу.

Як повідомили в Дніпропетровській філії “Газмережі”, у Перещепиному Новомосковського району вимкнули газ.

Причина – аварійна ситуація. Газовики зупинили постачання газу, щоб убезпечити споживачів від непередбачуваних наслідків.

Попередньо пуск газу заплановано на 13-14 листопада після усунення аварії.

Мешканців Перещепино просять перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та перед побутовими лічильниками газу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому газ у квартирах мешканців Дніпра може бути з червоним відтінком і що робити у такому разі.

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