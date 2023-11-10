Містечко на Дніпропетровщині на кілька днів залишилося без газу: що сталося та коли повернуть

Як повідомили в Дніпропетровській філії “Газмережі”, у Перещепиному Новомосковського району вимкнули газ.
Причина – аварійна ситуація. Газовики зупинили постачання газу, щоб убезпечити споживачів від непередбачуваних наслідків.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому газ у квартирах мешканців Дніпра може бути з червоним відтінком і що робити у такому разі.
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