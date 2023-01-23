В Днепре мужчина и женщина пытались угнать авто

Владелец машины в момент преступления находился у себя дома и увидел в окно, как нарушители вскрывают его автомобиль. Мужчина вызвал полицию. Он сообщил правоохранителям, что нарушители начали толкать авто с места парковки.
Прибывшие на место преступления правоохранители увидели двух подозреваемых – мужчину и женщину. Сейчас для фигурантки избирают меру пресечения. Происшествие полицейские квалифицировали по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины (Незаконное завладение транспортным средством).
Читайте также:
Автор:
Российская армия продолжает наступать в отдельных направлениях в Донецкой области,…
На территории одной из одесских трасс у моря нашли мертвым…
По словам иностранных политиков и военных экспертов ближайшие несколько месяцев…
В Днепре на улице Шинной трое неизвестных пытались украсть кабель.…
Российская армия продолжает наступать в отдельных направлениях в Донецкой области, а Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский склад логистики оккупантов.
На территории одной из одесских трасс у моря нашли мертвым бизнесмена Виктора Добрянского. Известно, что предприниматель претендовал на то, чтобы владеть рынком "Седьмой километр" и находился в розыске более полугода на момент гибели.
По словам иностранных политиков и военных экспертов ближайшие несколько месяцев войны будут решающими. А значит украинцам нужно быть как никогда едиными, не сомневаться в победе и верить только тому, что говорят официальные органы власти и армия. Чтобы посеять панику среди…
В Днепре на улице Шинной трое неизвестных пытались украсть кабель. Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.
В Турции над городом Бурса зафиксировали редкое природное явление – линзообразное облако.
Планируйте свой маршрут. Пассажиров Днепра предупредили о возможных проблемах с транспортом.
Верховный Комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди побывал на месте попадания российской ракеты в многоэтажку на Набережной Победы, 118.
В связи с сохранением дефицита электроэнергии на фоне похолодания "Укрэнерго" снизило лимиты потребления. Таким образом, графики стабилизационных отключений будут действовать в Одесской области с 7:00 до 24:00, а в Киеве, Киевской и Днепропетровской – на протяжении суток.
Нужна ваша помощь!
В Днепропетровской области мужчина насиловал двух девочек.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!