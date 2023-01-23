В Днепре мужчина и женщина пытались угнать авто

В Днепре 22 января на проспекте Ивана Мазепы двое неизвестных разбили окно в припаркованном автомобиле ВАЗ и проникли в машину.

Владелец машины в момент преступления находился у себя дома и увидел в окно, как нарушители вскрывают его автомобиль. Мужчина вызвал полицию. Он сообщил правоохранителям, что нарушители начали толкать авто с места парковки.

Прибывшие на место преступления правоохранители увидели двух подозреваемых – мужчину и женщину. Сейчас для фигурантки избирают меру пресечения. Происшествие полицейские квалифицировали по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины (Незаконное завладение транспортным средством).

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