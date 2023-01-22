Пришли сотни людей: в Днепре проходит панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января (ФОТО)

14 января. Суббота. Праздничный день. Жители дома на Набережной Победы, 118 отдыхают, встречают гостей.

В 14:01 в области объявили воздушную тревогу. А уже через час в Днепре прогремел взрыв. Российская ракета Х-22 попала в жилой дом. Два подъезда были разрушены, десятки горожан оказались под завалами.

Поисково-спасательная операция длилась 69 часов. Удалось спасти из-под развалин дома 39 граждан. К сожалению, эта ужасная трагедия унесла жизни 46 человек. 80 днепрян получили ранения.

Сегодня, 22 января, в Днепре возле разрушенной многоэтажки чествуют память погибших во время ракетного удара.

Панихиду проводят священнослужители ПЦУ во главе с Архиепископом Днепровским и Криворожским Симеоном.

Пришли сотни людей.

Они приносят цветы и детские игрушки.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших.

Мы никогда не забудем тех, чьи жизни унесла российская ракета. А виновные обязательно будут наказаны.

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