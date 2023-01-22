Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Пришли сотни людей: в Днепре проходит панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января (ФОТО)

Пришли сотни людей: в Днепре проходит панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января (ФОТО)

Сегодня 13:38
просмотров

14 января. Суббота. Праздничный день. Жители дома на Набережной Победы, 118 отдыхают, встречают гостей.

Новости Днепра про Пришли сотни людей: в Днепре проходит панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января (ФОТО)

В 14:01 в области объявили воздушную тревогу. А уже через час в Днепре прогремел взрыв. Российская ракета Х-22 попала в жилой дом. Два подъезда были разрушены, десятки горожан оказались под завалами.

Поисково-спасательная операция длилась 69 часов. Удалось спасти из-под развалин дома 39 граждан. К сожалению, эта ужасная трагедия унесла жизни 46 человек. 80 днепрян получили ранения.

Сегодня, 22 января, в Днепре возле разрушенной многоэтажки чествуют память погибших во время ракетного удара.

Новости Днепра про Пришли сотни людей: в Днепре проходит панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января (ФОТО)

Новости Днепра про Пришли сотни людей: в Днепре проходит панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января (ФОТО)

Панихиду проводят священнослужители ПЦУ во главе с Архиепископом Днепровским и Криворожским Симеоном.

Новости Днепра про Пришли сотни людей: в Днепре проходит панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января (ФОТО)

Новости Днепра про Пришли сотни людей: в Днепре проходит панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января (ФОТО)

Пришли сотни людей.

Новости Днепра про Пришли сотни людей: в Днепре проходит панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января (ФОТО)

Новости Днепра про Пришли сотни людей: в Днепре проходит панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января (ФОТО)

Они приносят цветы и детские игрушки.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших.

Мы никогда не забудем тех, чьи жизни унесла российская ракета. А виновные обязательно будут наказаны.

Читайте также:

Новости Днепра про Пришли сотни людей: в Днепре проходит панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января (ФОТО)Українська Новости Днепра про Пришли сотни людей: в Днепре проходит панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре завтра пройдет панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января
    Новости Днепра
    Вчера 19:21
    В Днепре завтра пройдет панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января

    В Днепре на 9 день после трагедии почтят память погибших…

    Под Соледаром погиб молодой боец из Днепра
    Новости Днепра
    Вчера 18:38
    Под Соледаром погиб молодой боец из Днепра

    Защищая Соледарь погиб военный родом из Днепра.

    В Днепре водитель сбил насмерть женщину и влетел в бетонный столб
    Новости Днепра
    Вчера 17:58
    В Днепре водитель сбил насмерть женщину и влетел в бетонный столб

    В Днепре на Тополе произошло смертельное ДТП.

    Снесло с ног взрывной волной: в Днепре женщина чуть не потеряла нерожденного ребенка
    Новости Днепра
    Вчера 15:18
    Снесло с ног взрывной волной: в Днепре женщина чуть не потеряла нерожденного ребенка

    Прошла неделя из страшной трагедии, всколыхнувшей весь город. В больницы…

    Последние новости

    Киреева убили в автомобиле СБУ, – Буданов
    Киреева убили в автомобиле СБУ, – Буданов

    Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что сотрудник разведки Денис Киреев, которого Служба безопасности называла предателем, был убит в автомобиле СБУ.

    Сегодня 12:56
    0
    просмотров
    Забрали беспроводные наушники: на Днепропетровщине в аптеке ограбили 63-летнего мужчину
    Забрали беспроводные наушники: на Днепропетровщине в аптеке ограбили 63-летнего мужчину

    В Покрове в одной из аптек 42-летний злоумышленник ограбил 63-летнего мужчину.

    Сегодня 12:02
    1
    просмотров
    В Днепре на Сичеславской Набережной горела Skoda (ФОТО)
    В Днепре на Сичеславской Набережной горела Skoda (ФОТО)

    В субботу, 21 января, в 23:37 на линию "101" сообщили о возгорании легкового автомобиля на улице Сичеславская Набережная.

    Сегодня 11:00
    0
    просмотров
    Звезда «Холостяка» Даша Квиткова объявила о разрыве с мужем Никитой Добрыниным
    Звезда «Холостяка» Даша Квиткова объявила о разрыве с мужем Никитой Добрыниным

    21 января стало известно, что украинская блогерша Даша Квиткова и ее муж ведущий Никита Добрынин разошлись.

    Сегодня 10:37
    0
    просмотров
    Как в Днепре работает электротранспорт 22 января: маршруты и расписание
    Как в Днепре работает электротранспорт 22 января: маршруты и расписание

    Важная информация!

    Сегодня 10:10
    0
    просмотров
    Важно: действуют ли сегодня в Днепре графики отключений света
    Важно: действуют ли сегодня в Днепре графики отключений света

    В Днепропетровской области сегодня, 22 января, применены стабилизационные отключения.

    Сегодня 09:24
    0
    просмотров
    Террор продолжается: по Днепропетровщине ночью прилетело около 30 вражеских снарядов
    Террор продолжается: по Днепропетровщине ночью прилетело около 30 вражеских снарядов

    Сегодня ночь в Никопольском районе снова была неспокойной.

    Сегодня 08:48
    0
    просмотров
    Желтый уровень: в ГСЧС жителей Днепра и области предупредили об опасности
    Желтый уровень: в ГСЧС жителей Днепра и области предупредили об опасности

    Внимание!

    Сегодня 07:56
    0
    просмотров
    Погода на 22 января: в Днепре будет пасмурно, но без осадков
    Погода на 22 января: в Днепре будет пасмурно, но без осадков

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    2
    просмотров
    В Днепре завтра пройдет панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января
    В Днепре завтра пройдет панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января

    В Днепре на 9 день после трагедии почтят память погибших во время теракта 14 января.

    Вчера 19:21
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх