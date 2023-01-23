У Дніпрі чоловік і жінка намагалися викрасти авто

Власник машини в момент злочину знаходився вдома і побачив у вікно, як порушники розкривають його автомобіль. Чоловік викликав поліцію. Він повідомив правоохоронцям, що порушники почали штовхати авто із місця паркування.
Правоохоронці, які прибули на місце злочину, побачили двох підозрюваних – чоловіка і жінку. Зараз для фігурантки обирають запобіжний захід. Події поліцейські кваліфікували за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом).
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