У Дніпрі чоловік і жінка намагалися викрасти авто

У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи двоє невідомих розбили вікно у припаркованому автомобілі ВАЗ та проникли до машини.

Власник машини в момент злочину знаходився вдома і побачив у вікно, як порушники розкривають його автомобіль. Чоловік викликав поліцію. Він повідомив правоохоронцям, що порушники почали штовхати авто із місця паркування.

Правоохоронці, які прибули на місце злочину, побачили двох підозрюваних – чоловіка і жінку. Зараз для фігурантки обирають запобіжний захід. Події поліцейські кваліфікували за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом).

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