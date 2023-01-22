В центре Нью-Йорка высадили 335 подсолнечников в поддержку украинцев (ФОТО)

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Кинбурнская коса может перейти под контроль сил обороны Украины до…
Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что сотрудник разведки Денис Киреев,…
21 января стало известно, что украинская блогерша Даша Квиткова и…
В Украине впервые был приватизирован морской порт.
Сегодня, 22 января, в 09:10 на линию «101» сообщили об аварии, произошедшей на улице Яцковского Сергея в Верхнеднепровске.
Сегодня, 22 января, в Кривом Роге по улице Джохара Дудаева (бывшая Есенина) 60-летний мужчина выпал из окна 8-го этажа.
Сегодня, 22 января, в Днепре на улице Антоновича местные жители обнаружили тело женщины.
Кинбурнская коса может перейти под контроль сил обороны Украины до начала туристического сезона.
Важная информация!
19 января около 19:00 на улице Житомирской в Днепре местный житель из огнестрельного оружия обстрелял детский дом семейного типа, в результате чего были повреждены окна и стены здания, а также автомобиль.
14 января. Суббота. Праздничный день. Жители дома на Набережной Победы, 118 отдыхают, встречают гостей.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что сотрудник разведки Денис Киреев, которого Служба безопасности называла предателем, был убит в автомобиле СБУ.
В Покрове в одной из аптек 42-летний злоумышленник ограбил 63-летнего мужчину.
В субботу, 21 января, в 23:37 на линию "101" сообщили о возгорании легкового автомобиля на улице Сичеславская Набережная.
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