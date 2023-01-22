В центре Нью-Йорка высадили 335 подсолнечников в поддержку украинцев (ФОТО)

В честь празднования Национального Дня соборности Украины в Нью-Йорке на площади Flatiron Plaza разместили инсталляцию из 335 подсолнечников.

В Украине впервые был приватизирован морской порт.

Кинбурнская коса может перейти под контроль сил обороны Украины до…

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