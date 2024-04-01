В Днепре мужчина в форме, похожей на военную, обматерил детей в школе и назвал учителей д*билами

В первый день после каникул в одной из школ разразился скандал. В сети распространили видео, снятое в гимназии №35, на котором мужчина в форме, похожей на военную, материл детей и называл учителей д*билами. Это произошло во время перерыва.
На видео виден холл школы, по которому ходит мужчина в военной униформе. Незнакомец сначала подошел к девочке и сказал, чтобы она «завалила е**ло», дальше развернулся, и направился к едущему юноше.
Мужчина постоянно матерился и размахивал руками.
Все понятно всем? Чего ты чавкаешь передо мной? Я тебе объясню, — закричал мужчина.
Мужчину пыталась успокоить одна из учительниц. Она спросила, что здесь происходит. Незнакомец ответил, что «хочет поставить на место всех у***ков». Он не считался с замечаниями и продолжил называть детей и учителей «д***лами».
В сети предположили, что мужчина – отец одного из учеников, но подтверждения этому нет.
В полиции Dnepr.info сообщили, что правоохранители зафиксировали произошедшее. В настоящее время конфликтная ситуация прекращена. Продолжается проверка.
Указанный вопрос находится на контроле ювенальных полицейских, сообщили в полиции.
До приезда полиции мужчина ушел из школы, так что правоохранителям не удалось с ним пообщаться.
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