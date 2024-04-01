У Дніпрі чоловік у формі, схожій на військову, обматюкав дітей в школі та назвав вчителів д*білами

Чоловік у формі, схожій на військову, прийшов до школи та обматюкав учнів.

У перший день після канікул в одній зі шкіл трапився скандал. У мережі поширили відео, зняте у гімназії №35, на якому чоловік у формі, схожій на військову, матюкав дітей та називав учителів д*білами. Це сталося під час перерви.

На відео видно хол школи, по якому ходить чоловік у військовій уніформі. Незнайомець спочатку підійшов до дівчинки й сказав, щоб вона “завалила ї**ло”, далі розвернувся, і попрямував до юнака, який щось їв.

Чоловік постійно матюкався та розмахував руками.

Все зрозуміло всім? Чого чи чавкаєш переді мною? Я тобі с**а поясню, — закричав чоловік.

Чоловіка намагалася заспокоїти одна із вчительок. Вона спитала, що тут відбувається. Незнайомець відповів, що “хоче поставити на місце всіх у***ків”. Він не зважав на зауваження та продовжив називати дітей й вчителів “д***лами”.

У мережі припустили, що чоловік – батько одного з учнів, але підтвердження цьому немає.

У поліції Dnepr.info повідомили, що правоохоронці зафіксували подію. Нині конфліктна ситуація припинена. Триває перевірка.

Вказане питання знаходиться на контролі ювенальних поліцейських, – повідомили у поліції.

До приїзду поліції чоловік пішов зі школи, тож правоохоронцям не вдалося з ним поспілкуватися.

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