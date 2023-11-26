В Днепре мужчина стрелял метадоном из рогатки, чтобы забросить наркотики в колонию

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.
Наркосбытчик тщательно подготовился к преступлению.
Он взял с собой рогатку и свертки с метадоном и хотел перебросить наркотические вещества через забор.
Мужчину задержали 24 ноября около 18:30 в одном из районов Днепра. Его личность установили – им оказался 40-летний ранее судимый местный житель.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ст. 307.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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