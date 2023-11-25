Нардепка Пипа о языковом скандале в Днепре: жертва хочет говорить на языке колонизатора

Нардепка Пипа прокомментировала инцидент с принудительным русским на парах в медвыше.

Нардепка Пипа прокомментировала инцидент с принудительным русским на парах в медвыше.

Напомним, по предварительной информации преподавательница медвыша якобы требовала от студентки говорить на паре на русском.

«Русский язык – это язык колонизатора, убийцы, поэтому мне удивительно, когда условная жертва хочет говорить на языке колонизатора. Ведь в Украине русский никогда не был ни родным, ни государственным», – заявила нардепка в эфире марафона.

В университете позже объясняли, что это было во время занятия с пациентами, а на русский преподавательница попросила перейти, потому что больной не понимал украинского.

Сейчас по этому случаю продолжается служебное расследование. Известно, что преподавательница попала в реанимацию прямо во время занятий.

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