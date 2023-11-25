Нардепка Пипа о языковом скандале в Днепре: жертва хочет говорить на языке колонизатора

Нардепка Пипа прокомментировала инцидент с принудительным русским на парах в медвыше.
Напомним, по предварительной информации преподавательница медвыша якобы требовала от студентки говорить на паре на русском.
«Русский язык – это язык колонизатора, убийцы, поэтому мне удивительно, когда условная жертва хочет говорить на языке колонизатора. Ведь в Украине русский никогда не был ни родным, ни государственным», – заявила нардепка в эфире марафона.
В университете позже объясняли, что это было во время занятия с пациентами, а на русский преподавательница попросила перейти, потому что больной не понимал украинского.
Сейчас по этому случаю продолжается служебное расследование. Известно, что преподавательница попала в реанимацию прямо во время занятий.
Читайте также:
Козенко Антон
Автор:
В Днепре на Левобережном местном жители приобрели консерву "с сюрпризом".
Сегодня оккупационные войска снова обстреливали Никопольский район.
Полиция Кривого Рога обнародовала подробности поисковой операции возле карьера на…
В Новомосковском районе полицейские изъяли у 43-летнего местного жителя арсенал…
В Днепре на Левобережном местном жители приобрели консерву "с сюрпризом".
Сегодня оккупационные войска снова обстреливали Никопольский район.
Полиция Кривого Рога обнародовала подробности поисковой операции возле карьера на Заречном.
В Новомосковском районе полицейские изъяли у 43-летнего местного жителя арсенал оружия.
В городе Кривой Рог на дне затопленного карьера на Заречном нашли труп.
В госпитале Тернополя погиб 28-летний Герой из Днепра.
Сегодня в Украине чтят память жертв Голодоморов.
Сегодня ночью российские войска направили на Никопольщину дрены, БпЛА и тяжелую артиллерию.
В Днепре у рынка "Озерка" внезапно умер мужчина.
Сегодня ночью в городе Марганец Никопольского района произошел пожар.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!