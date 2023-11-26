Полиция Днепра задержала двух подозреваемых в ограблениях

В Днепре полицейские задержали двоих подозреваемых в ограблениях на территории города.

Об этом пресс-служба сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

У одного из задержанных ранее уже были проблемы с законом.

Первая кража была совершена в Чечеловском районе города. 31-летний подозреваемый похитил телефон из кармана у потерпевшего и скрылся.

Другое ограбление было в Центральном районе. 34-летний задержанный дождался, когда продавец отвернется и похитил с витрины ценный планшет.

Двух подозреваемых задержали по ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения).

Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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