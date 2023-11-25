Полиция Кривого Рога обнародовала первые подробности с места нахождения останков тела

Полиция Кривого Рога обнародовала подробности поисковой операции возле карьера на Заречном.

Сегодня мы сообщали о том, что на дне обнаружили остатки тела человека.

Тело нашли во время поисковой спецоперации по розыску 17-летней девушки.

На месте работают специалисты и СОГ, но определить пол и возраст останков пока невозможно.

Тело было отправлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Продолжается осмотр места происшествия, информация о гибели девушки не подтверждена.

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