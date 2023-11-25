Полиция Кривого Рога обнародовала первые подробности с места нахождения останков тела

Сегодня мы сообщали о том, что на дне обнаружили остатки тела человека.
Тело нашли во время поисковой спецоперации по розыску 17-летней девушки.
На месте работают специалисты и СОГ, но определить пол и возраст останков пока невозможно.
Тело было отправлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.
Продолжается осмотр места происшествия, информация о гибели девушки не подтверждена.
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