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  • У госпіталі Тернополя загинув 28-річний Захисник з Дніпра Владислав Середа

У госпіталі Тернополя загинув 28-річний Захисник з Дніпра Владислав Середа

Сьогодні 14:26
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У госпіталі Тернополя загинув 28-річний Герой з Дніпра.

Новости Днепра про У госпіталі Тернополя загинув 28-річний Захисник з Дніпра Владислав Середа

Про це повідомляє Telegram-канал “ПриДніпро”.

Хлопець загинув 21 листопада від важких поранень, отриманих на передовій.

За словами вчительки Тетяни Кулешової, з 2019 року Владислав служив за контрактом у ЗСУ в ремонтній бригаді.

У січні 2023 був переведений на передову лінію, в підрозділ аеророзвідки.

Хлопець навчався у 136 гімназії, займався баскетболом та відвідував різні секції. Після закінчення школи вчився у технікумі.

Редакція висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам Владислава.

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Новости Днепра про У госпіталі Тернополя загинув 28-річний Захисник з Дніпра Владислав СередаУкраїнська Новости Днепра про У госпіталі Тернополя загинув 28-річний Захисник з Дніпра Владислав СередаРусский

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