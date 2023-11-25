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Поліція Кривого Рогу оприлюднила перші подробиці з місця знаходження решток тіла

Сьогодні 17:49
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Поліція Кривого Рогу оприлюднила подробиці пошукової операції біля кар'єру на Зарічном. 

Новости Днепра про Поліція Кривого Рогу оприлюднила перші подробиці з місця знаходження решток тіла

Сьогодні ми повідомляли про те, що на дні знайшли рештки тіла людини.

Тіло знайшли під час пошукової спецоперації з розшуку 17-річної дівчини.

На місці працюють спеціалісти та СОГ, але визначити стать та вік решток поки що неможливо.

Тіло було відправлено на судмедекспертизу, для встановлення причини смерті.

Триває огляд місця події, інформація про загибель дівчини не підтверджена.

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Новости Днепра про Поліція Кривого Рогу оприлюднила перші подробиці з місця знаходження решток тілаУкраїнська Новости Днепра про Поліція Кривого Рогу оприлюднила перші подробиці з місця знаходження решток тілаРусский

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