Поліція Кривого Рогу оприлюднила перші подробиці з місця знаходження решток тіла

Поліція Кривого Рогу оприлюднила подробиці пошукової операції біля кар'єру на Зарічном.

Сьогодні ми повідомляли про те, що на дні знайшли рештки тіла людини.

Тіло знайшли під час пошукової спецоперації з розшуку 17-річної дівчини.

На місці працюють спеціалісти та СОГ, але визначити стать та вік решток поки що неможливо.

Тіло було відправлено на судмедекспертизу, для встановлення причини смерті.

Триває огляд місця події, інформація про загибель дівчини не підтверджена.

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