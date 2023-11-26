Над Днепропетровщиной ночью уничтожили 2 вражеских «Шахеда», — Лысак

Об этом сообщает глава ОГА Сергей Лысак.
Уничтожили беспилотники над Новомосковским и Синельниковым районами. В полночь россияне целили из тяжелой артиллерии по Никопольщине, — заявил глава ОГА.
Также ночью враг гнал по Марганецкому обществу.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Атакуемую территорию обследуют эксперты.
Власти просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и внимательно относиться к безопасности.
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