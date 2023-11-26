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Над Днепропетровщиной ночью уничтожили 2 вражеских «Шахеда», — Лысак

Сегодня 08:39
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Сегодня ночью бойцы из ПВК "Восток" сбили 2 вражеских "Шахеда".

Новости Днепра про Над Днепропетровщиной ночью уничтожили 2 вражеских

Об этом сообщает глава ОГА Сергей Лысак.

Уничтожили беспилотники над Новомосковским и Синельниковым районами. В полночь россияне целили из тяжелой артиллерии по Никопольщине, — заявил глава ОГА.

Также ночью враг гнал по Марганецкому обществу.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Атакуемую территорию обследуют эксперты.

Власти просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и внимательно относиться к безопасности.

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