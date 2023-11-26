Над Дніпропетровщиною вночі знищили 2 ворожих “Шахеди”, – Лисак

Сьогодні вночі бійці з ПвК "Схід" збили 2 ворожих "Шахеди".

Про це повідомляє голова ОДА Сергій Лисак.

Знищили безпілотники над Новомосковським та Синельниківським районами. Опівночі росіяни цілили з важкої артилерії по Нікопольщині, – заявив очільник ОДА.

Також вночі ворог гатив по Марганецькій громаді.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Атаковану територію обстежують експерти.

Влада просить не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та уважно ставитися до власної безпеки.

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