У Дніпрі чоловік стріляв метадоном з рогатки, щоб перекинути наркотики у колонію

Про це повідомляє ГУНП в Дніпропетровській області.
Наркозбувач ретельно підготовився до злочину.
Він взяв з собою рогатку та згортки з метадоном і так хотів перекинути наркотичні речовини через паркан.
Чоловіка затримали 24 листопада близько 18:30 в одному з районів Дніпра. Його особу встановили – ним виявився 40-річний раніше судимий місцевий мешканець.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 307.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
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