Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі чоловік стріляв метадоном з рогатки, щоб перекинути наркотики у колонію

У Дніпрі чоловік стріляв метадоном з рогатки, щоб перекинути наркотики у колонію

Сьогодні 10:07
просмотров

У Дніпрі поліція затримала підозрюваного у збуту наркотиків.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік стріляв метадоном з рогатки, щоб перекинути наркотики у колонію

Про це повідомляє ГУНП в Дніпропетровській області.

Наркозбувач ретельно підготовився до злочину. 

Він взяв з собою рогатку та згортки з метадоном і так хотів перекинути наркотичні речовини через паркан.

Чоловіка затримали 24 листопада близько 18:30 в одному з районів Дніпра. Його особу встановили – ним виявився 40-річний раніше судимий місцевий мешканець.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 307. 

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік стріляв метадоном з рогатки, щоб перекинути наркотики у колоніюУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік стріляв метадоном з рогатки, щоб перекинути наркотики у колоніюРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Поліція Дніпра затримала двох підозрюваних у пограбуваннях
Новини Дніпра
Сьогодні 09:28
Поліція Дніпра затримала двох підозрюваних у пограбуваннях

У Дніпрі поліцейські затримали двох підозрюваних у пограбуваннях на території…

Над Дніпропетровщиною вночі знищили 2 ворожих “Шахеди”, – Лисак
Новини Дніпра
Сьогодні 08:39
Над Дніпропетровщиною вночі знищили 2 ворожих “Шахеди”, – Лисак

Сьогодні вночі бійці з ПвК "Схід" збили 2 ворожих "Шахеди".

Дніпряни купили на Лівобережному консерви з багатолапим “чудовиськом” всередині
Новини Дніпра
Вчора 19:50
Дніпряни купили на Лівобережному консерви з багатолапим “чудовиськом” всередині

У Дніпрі на Лівобережному місцеві мешканці придбали консерву "з сюрпризом".

Нардепка Піпа про мовний скандал у Дніпрі: жертва хоче говорити мовою колонізатора
Новини Дніпра
Вчора 19:25
Нардепка Піпа про мовний скандал у Дніпрі: жертва хоче говорити мовою колонізатора

Нардепка Піпа прокоментувала інцидент з примусовою російською на парах у…

Наверх