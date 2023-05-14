В Днепре мужчина случайно выстрелил шокером в своего друга

Мужчина случайно ударил электрошокером своего друга.

Как правило, электрошокеры используют как средство самозащиты. Несмотря на простоту в использовании, это достаточно опасный прибор, которым можно случайно травмироваться, если не соблюдать правила техники безопасности.

Недавно в Новокодацкую подстанцию экстренной медпомощи поступил вызов от мужчины, случайно выстрелившего электрошокером в своего друга. Об этом инциденте рассказал медик Влад Боднюк.

Приехав на вызов, медики скорой увидели 35-летнего мужчину, который был без сознания. Как рассказал друг потерпевшего, он «испытал» электрошокер на своем товарище, после чего тот потерял сознание.

Во время осмотра медики обнаружили на коже грудной клетки мужчины характерные следы электродов от шокера.

После оказания экстренной медицинской помощи пострадавшему (инсуфляция увлажненным кислородом, инфузионная и медикаментозная поддержка с постоянным ЭКГ-мониторированием) пациент пришел в сознание, параметры гемодинамики стабильны, — пишет медик.

Потерпевший категорически отказался от поездки в больницу, заверив врачей, что с ним все хорошо.

Помним: использование этих приборов — только в случае самозащиты, а не для развлечения — это залог вашей безопасности и окружающих, — испытывают медики.

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